Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για Εμρέ Τσαν

Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων της Μπορούσια Ντόρτμουντ αναφορικά με τον τραυματισμό του Εμρέ Τσαν επιβεβαιώθηκαν μία μέρα μετά το ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου.
Ο έμπειρος Γερμανός μεσοαμυντικός, ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους του ματς με τους Βαυαρούς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.
Αυτό σημαίνει ότι ο Εμρέ Τσαν χάνει το υπόλοιπο της σεζόν και ενδεχομένως να έκανε την τελευταία του εμφάνιση με την φανέλα των Βεστφαλών, αφού το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.