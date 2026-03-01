Καμία τελική οι Σέρρες, 15 ο Ολυμπιακός αλλά... 0-0! (pic)

Παρά το γεγονός πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει 15 ολόκληρες τελικές στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα απέναντι στον... άφαντο Πανσερραϊκό.

Ο Ολυμπιακός παίζει... μονότερμα τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ωστόσο δεν μπορεί να σκοράρει με τίποτα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το ημίχρονο.

Οι Πειραιώτες είχαν αρκετές ευκαιρίες που μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, τελειώνοντας το 1ο ημίχρονο με 15 συνολικά τελικές, οι 7 από αυτές είναι στον στόχο, ενώ την ίδια ώρα η ομάδα των Σερρών δεν έχει καν τελική.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει και τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει 83% στο πρώτο μέρος και τον Πανσερραϊκό να εμφανίζεται στην αναμέτρηση με ρόλο... κομπάρσου.

Δείτε εδώ: