«Λύγισε» στο τέλος την Κρεμονέζε και επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν

Η Μίλαν επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Κρεμονέζε, για την 27η αγωνιστική της Serie A.

Η Μίλαν χρειάστηκε υπομονή μέχρι τα τελευταία λεπτά για να «σπάσει» την αντίσταση της Κρεμονέζε και να φύγει με το τρίποντο εκτός έδρας, επικρατώντας 2-0 στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι «ροσονέρι» είχαν την υπεροχή και δημιούργησαν φάσεις, όμως η λύση ήρθε μόλις στο 90’. Ο Λούκα Μόντριτς σέντραρε με το δεξί από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Στραχίνια Πάβλοβιτς, από κοντινή απόσταση, την έστειλε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ.

Στις καθυστερήσεις (90’+4’) η ομάδα του Μιλάνου «κλείδωσε» τη νίκη με υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Κριστόφερ Ενκουνκού γύρισε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα και ο Ραφαέλ Λεάο, σε κενή εστία, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.