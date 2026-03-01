Χαμός για την επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ: Ουρές έξω από την μπουτίκ της Τούμπας! (pics/vid)

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έσπευσαν από νωρίς στην μπουτίκ της Τούμπας για να προμηθευτούν την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων - Ουρές έξω από το ασπρόμαυρο store.

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την πανέμορφη φανέλα με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής και όπως αναμενόταν, τα κομμάτια που θα βγουν, τα οποία είναι περιορισμένα, αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα.

Όπως ενημέρωσε επίσημα η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, η κυκλοφορία θα ξεκινήσει σήμερα (1/3) από τις 16:00, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχουν σχηματιστεί ήδη ουρές έξω από την Τούμπα, προκειμένου ο κόσμος να προλάβει να τις κάνει δικές του, ουσιαστικά τρεισήμιση ώρες πριν από την σέντρα του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες του SDNA:

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα της ομάδας θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Κυριακή (01.03) στις 16:00 κι από το πρώι της Δευτέρας (02.03) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ.

Θα κυκλοφορήσουν 2026 αριθμημένα κομμάτια και το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα παρουσιαστούν δύο ακόμα φανέλες αφιερωμένες στον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας μας.