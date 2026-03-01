Ο Τσερμίτι πέτυχε το κορυφαίο γκολ στην ιστορία των Ρέιντζερς - Σέλτικ! (vid)

Απίθανο γκολ από τον ποδοσφαιριστή της Ρέιντζερς στο μεγάλο ντέρμπι με την Σέλτικ.

Στο μεγάλο «Old Firm» ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ, ο Γιούσεφ Τσερμίτι έβαλε από πολύ νωρίς φωτιά στο παιχνίδι. Μόλις στο 8ο λεπτό, ύστερα από υπέροχη πάσα του Αντρέας Σκοβ Όλσεν στη μικρή περιοχή, ο νεαρός επιθετικός εκτέλεσε με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι, χαρίζοντας στους γηπεδούχους ένα γκολ υψηλής αισθητικής.

Η αναμέτρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όμως σε περίπτωση που η Ρέιντζερς πάρει το τρίποντο, θα φτάσει τους 59 βαθμούς και θα μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στους τέσσερις βαθμούς, όπου βρίσκεται η Χαρτςτου Αλέξανδρου Κυζιρίδη. Η ομάδα του Εδιμβούργου συνέχισε χθες την εντυπωσιακή της πορεία, επικρατώντας της Αμπερντίν με 1-0.

Ενδιαφέρον έχει και το στατιστικό στοιχείο ότι από τα οκτώ φετινά γκολ του Τσερμίτι στο πρωτάθλημα, τα επτά έχουν σημειωθεί απέναντι σε Χαρτς (4) και Σέλτικ (3), επιβεβαιώνοντας ότι «μιλάει» στα μεγάλα ματς.

Δείτε το απίθανο γκολ του: