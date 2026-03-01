ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ένα ξεχωριστό βράδυ με την επετειακή μας φανέλα, στηρίζουμε την ομάδα»

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον κόσμο που θα βρεθεί το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας για τον αγώνα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης (19:00).

Αναλυτικά:

Σε ένα ξεχωριστό βράδυ, με την ομάδα να αγωνίζεται με την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια της ομάδας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Asteras Aktor και θέλει μόνο τη νίκη, στη μάχη για τον τίτλο.

Υποχρέωση όλων μας είναι να διασφαλίσουμε πως η Τούμπα θα μείνει ανοιχτή και γεμάτη μέχρι το τέλος και θα στηρίξει την ομάδα στις δύσκολες μάχες που έχει μπροστά της.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπαςαπαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η γεμάτη Τούμπα είναι το πιο σημαντίκο όπλο της ομάδας στη μάχη για τν τίτλο και οφείλουμε όλοι να την προστατεύσουμε.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.grWallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!