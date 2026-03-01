Χαμός στον Βόλο από 20.000 φίλους της ΑΕΚ (vid)

Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν κατακλύσει τον Βόλο, λίγες ώρες πριν τον αγώνα με την τοπική ομάδα.

"Εκστρατεία" στη θεσσαλική πόλη από τον κόσμο της Ένωσης, καθώς στο Πανθεσσαλικό Στάδιο αναμένονται περί τους 20.000 φίλους της ομάδας!

Η πόλη του Βόλου έχει "βαφτεί" στα κιτρινόμαυρα εδώ και ώρες, με τον κόσμο της ομάδας να έχει κατακλύσει το λιμάνι, στήνοντας ένα πρώτο... αεκτζήδικο πάρτι στους δρόμους.

Δείτε το βίντεο του SDNA αλλά και αυτό που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΑΕΚ:

Επιπλέον, όπως ενημέρωσε η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, «με το άνοιγμα των Θυρών του Πανθεσσαλικού για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο ΝΠΣ, στην αρχή της πρώτης πεζογέφυρας του Σταδίου, η ΠΑΕ ΑΕΚ θα μοιράζει δωρεάν κασκόλ της ομάδας μας, αποκλειστικά για τους μικρούς της φίλους!»