«Καλπάζει» η Κ17 του Παναθηναϊκού, πέρασε με «3άρα» από την έδρα του Άρη και κράτησε το αήττητο!

Η Κ17 του Παναθηναϊκού πέρασε νικηφόρα με 1-3 από την έδρα του Άρη και διατήρησε το αήττητο, «καλπάζοντας» προς τον τίτλο με εντυπωσιακό τρόπο.

Πραγματικά ασταμάτητη μοιάζει η Κ17 του Παναθηναϊκού, η οποία πέρασε εύκολα και από την έδρα του Άρη με 1-3, διατήρησε το αήττητο και συνέχισε την πορεία της προς τον τίτλο. Οι «πράσινοι» είναι πλέον στο +5 από την ΑΕΚ και το +6 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βέβαια ένα ματς λιγότερο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το «Τριφύλλι» μπήκε δυνατά στο ματς και στο 17ο λεπτό ο Τσίγκας κέρδισε πέναλτι, με τον Πετούση να ευστοχεί από τα 11 βήματα για το 0-1. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν δύο λεπτά μετά, έπειτα από ασυνεννοησία στην «πράσινη» άμυνα, όμως με τον Μπινιάρη ο Παναθηναϊκός βρέθηκε ξανά μπροστά στο σκορ.

Στο 41’ ο Βανδήρας εξαπέλυσε ένα καταπληκτικό σουτ εκτός περιοχής και διαμόρφωσε το τελικό 1-3, με το σύνολο του Ζαζόπουλου να έχει τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάνει δίχως ιδιαίτερα προβλήματα στην κατάκτηση τριών ακόμα βαθμών.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Κάρο, Κονής, Σέμος (46' Γκαρτζονίκας), Μπινιάρης, Βανδήρας (85' Ντόι), Φώτης (60' Νταμπίζας), Καραγκούνης (75' Βασιλόπουλος), Κρητικός (75' Μανγκανιέλο).

Άρης: Δινόπουλος, Παπαδόπουλος, Βλαχόπουλος, Γέργος, Ευμορφίδης, Αμπέλας, Νικολαΐδης, Παπαευθυμίου, Κάλφας, Κυριαζής, Γατσώρης.