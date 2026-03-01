Κόντης: «Παρερμηνεύτηκε η δήλωσή μου για τον Παναθηναϊκό»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ ρωτήθηκε για όσα ανέφερε μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και προκάλεσαν... συζητήσεις, σημειώνοντας ότι παρερμηνεύτηκαν τα λεγόμενά του.

Ο Χρήστος Κόντης είχε αναφέρει μεταξύ άλλων μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από τους Πράσινους, ότι η Κηφισιά -την οποία είχε αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του- είχε πιέσει περισσότερο τους Κρητικούς απ' ό,τι ο Παναθηναϊκός, γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο.

Σε ερώτηση που έγινε στον τεχνικό του ΟΦΗ, μετά τη χθεσινή (28/2) νίκη επί της ΑΕΛ με 3-0, για τον θόρυβο που προκλήθηκε ανέφερε ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του.

«Παρερμηνεύτηκε η δήλωση μου, είπα ότι η Κηφισιά μας πίεσε πιο ψηλά, είχαμε πρόβλημα με τις πάσες μας αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μας πίεσε τόσο ψηλά, αυτό ήταν εντελώς αγωνιστικό. Προς Θεού αν μπορούμε να σκεφτούμε ότι είπα ότι η Κηφισιά είχε μεγαλύτερη δυναμική από τον Παναθηναϊκό. Σημαντικό είναι να μην βάζουμε απλά έναν τίτλο αλλά όλη την δήλωση. Εγώ λέω πως είναι σημαντικό για τον ΟΦΗ να βρίσκουμε λύσεις και συμφωνώ ότι η ομάδα μας έχει δείξει ότι μπορεί να βρίσκει λύσεις σε όλα τα παιχνίδια, αρκεί να το πιστέψουν οι παίκτες και να το κάνουν με θάρρος», είπε.

Δείτε τις δηλώσεις του μετά το 4:20 του βίντεο: