Τρεις έφηβοι της Red Bull «ζωγράφισαν» στο MLS με ένα γκολ που εντυπωσιάζει (vid)

Η ακαδημία της New York Red Bulls στις ΗΠΑ αποδεικνύει ξανά ότι το μέλλον του αμερικανικού ποδοσφαίρου βρίσκεται σε καλά χέρια, καθώς τρεις έφηβοι ποδοσφαιριστές της δημιούργησαν μια φάση που θύμιζε… καλλιτεχνική έμπνευση.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης συνέχισε ακάθεκτη στο MLS, πετυχαίνοντας τρίτη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην New England Revolution, από την οποία επικράτησε 1-0 και διατήρησε το απόλυτο στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Σκόρερ ήταν ο 17χρονος Τζούλιαν Χολ, ένας από τους πιο υποσχόμενους παίκτες της αμερικανικής γενιάς που έρχεται, ο οποίος έχει πετύχει και τα τρία φετινά τέρματα της ομάδας στο πρωτάθλημα, αποτελώντας ουσιαστικά τον νεαρό ηγέτη της.

Το συγκεκριμένο γκολ, όμως, είχε κάτι το ξεχωριστό: προήλθε αποκλειστικά από τρεις ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών. Ο αριστερός μπακ Μάθιου ντος Σάντος έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα, ο 16χρονος Αντρί Μεχμέτι πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Χολ ολοκλήρωσε τη φάση με δεύτερη κεφαλιά, «γράφοντας» το 1-0.

Με δύο 17χρονους κι έναν 16χρονο να συνδυάζονται σε μια τόσο ώριμη φάση, δεν αποκλείεται να πρόκειται για ένα από τα νεότερα —αν όχι το νεότερο— γκολ στην ιστορία της λίγκας από την αρχή μέχρι το τέλος της φάσης.