PAOK 100: Στον... αέρα η πανέμορφη επετειακή φανέλα με Κούδα, Βιεϊρίνια, Κωνσταντέλια και δόξες του παρελθόντος! (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε μέσα από ένα βίντεο στα social media την επετειακή φανέλα των 100 ετών η οποία τα... σπάει - Ντεμπουτάρει απόψε (19:00) απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης!

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια ιστορίας του και όπως αναμενόταν, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ μαζί με τη Macron, σχεδίασαν την επετειακή φανέλα του Δικεφάλου, η οποία εντυπωσιάζει. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημερινό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, οι ασπρόμαυροι θα την φορέσουν για πρώτη φορά.

Στο βίντεο εμφανίζονται αρκετές δόξες του παρελθόντος, όπως ο Γιώργος Κούδας, ο Κώστας Ιωσηφίδης, ο Γιώργος Κωστίκος, ο Γιώργος Τουρσουνίδης, ο Ζήσης Βρύζας, αλλά και πιο πρόσφατοι όπως ο Αντρέ Βιεϊρίνια, μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Ανέστη Μύθου.

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε μία φανέλα που θυμίζει πολύ αυτήν που φορούσε η σπουδαία ομάδα του Δικεφάλου τις δεκαετίες 1970-1980.

Όσα αναφέρουν οι ασπρόμαυροι:

Τα χρώματα μας. Οι ρίγες μας. Από γενιά σε γενιά. Μία ομάδα, μία φανέλα. Η φανέλα του αιώνα είναι εδώ.

100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια περηφάνιας. 100 χρόνια αντιθέσεων. Άσπρο και μαύρο. Η ριγέ φανέλα. Η φανέλα-σύμβολο της ασπρόμαυρης οικογένειας.

Η πρώτη από τις τρεις επετειακές φανελες που θα κυκλοφορήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Συλλόγου, είναι εμπνευσμένη από τις φαρδιές ρίγες της δεκαετίας του 70′. Με ύφασμα παραπέμπει στην υφή των υφασμάτων εκείνης της εποχής.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν την νέα φανέλα της ομάδας μοναδική. Πρώτη φορά μακρυμάνικη. Με χρυσά γράμματα και νούμερα. Με ένα μεγάλο υφαντό σήμα, κατασκευασμένο με παραδοσιακή τεχνική, τοποθετημένο στο κέντρο της φανέλας.

Το ξεχωριστό σήμα που είναι ραμμένο στο κάτω μέρος της φανέλας απεικονίζει το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, τη μοναδική αρίθμηση κάθε τεμαχίου, καθώς και τον αριθμό 4, σχεδιασμένο με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος της φανέλας, αναγράφεται το σύνθημα «Εμείς μαζί για μια ζωή» ΠΑΟΚ 1926–2026.

Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα της ομάδας θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Κυριακή (01.03) στις 16:00 κι από το πρώι της Δευτέρας (02.03) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ. Θα κυκλοφορήσουν 2026 αριθμημένα κομμάτια και το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα παρουσιαστούν δύο ακόμα φανέλες αφιερωμένες στον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας μας.

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