Μπαρτσελόνα: Ξέφυγε ο Λαπόρτα - Πιάστηκε στην κάμερα να κάνει χειρονομίες και να βρίζει τη Ρεάλ (vid)

Λίγο πριν από τις καθοριστικές εκλογές για την ηγεσία του συλλόγου, ο Ζοάν Λαπόρτα εμφανίστηκε στις εξέδρες του γηπέδου για να παρακολουθήσει το ματς της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ, συμπεριφερόμενος περισσότερο σαν φανατικός φίλαθλος παρά σαν υποψήφιος πρόεδρος.

Ο 64χρονος, που επιδιώκει να επιστρέψει στην προεδρία, προτίμησε να καθίσει ανάμεσα στο κοινό και όχι στη ζώνη των επισήμων, έχοντας στο πλευρό του τον προσωρινό επικεφαλής της ομάδας, Ράφαελ Γιούστε.

Οι κάμερες τον εντόπισαν να κάνει μια έντονη χειρονομία προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ σε άλλη στιγμή παρασύρθηκε από τον παλμό της εξέδρας και άρχισε να πηδάει ρυθμικά στο γνωστό σύνθημα των φιλάθλων.

Ο Λαπόρτα διεκδικεί την προεδρία απέναντι σε τρεις ακόμη υποψηφίους: τον επιχειρηματία Βίκτορ Φοντ, που είχε συμμετάσχει και στις προηγούμενες εκλογές, τον πρώην αξιωματούχο και υπεύθυνο της ακαδημίας Τσάβι Βιλαχοάνα, καθώς και τον τοπικό επιχειρηματία Μαρκ Σίρια.