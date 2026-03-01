H Bundesliga στα... πόδια του Μουζακίτη: «Μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ.»

Γερμανικό δημοσίευμα φέρνει στο προσκήνιο το έντονο ενδιαφέρον των Μπάγερν, Ντόρτμουντ, Λεβερκούζεν και Λειψίας για τον Χρήστο Μουζακίτη, κάνοντας λόγο για πιθανό deal που θα μπορούσε να φτάσει και τα 50 εκατ. ευρώ!

Συνεχίζονται τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό για το wonderkid του Ολυμπιακού.

Ο 19χρονος μέσος βρίσκεται στο μικροσκόπιο μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ κι ένα νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το "Fussballdaten" σημειώνει ότι ο πιθανότερος προορισμός του είναι η Μπουντεσλίγκα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεοπορτάζ, η Μπάγερν Μονάχου, η Ντόρτμουντ, η Λειψία και η Λεβερκούζεν έχουν στο στόχαστρό τους τον νεαρό άσο, με την Μπάγερ άλλωστε να έχει την ευκαιρία να τον τσεκάρει τρεις φορές φέτος από κοντά στα παιχνίδια της με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη των απαιτήσεών του, ξεκινώντας τις όποιες συζητήσεις από τα 35-40 εκατ. ευρώ όπως αναφέρεται, γεγονός που θα μπορούσε να κάνει το πιθανό deal να αγγίξει ακόμα και τα 50 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.