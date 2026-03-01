H Bundesliga στα... πόδια του Μουζακίτη: «Μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ.»

Συνεχίζονται τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό για το wonderkid του Ολυμπιακού.
Ο 19χρονος μέσος βρίσκεται στο μικροσκόπιο μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ κι ένα νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το "Fussballdaten" σημειώνει ότι ο πιθανότερος προορισμός του είναι η Μπουντεσλίγκα.
Σύμφωνα με το σχετικό ρεοπορτάζ, η Μπάγερν Μονάχου, η Ντόρτμουντ, η Λειψία και η Λεβερκούζεν έχουν στο στόχαστρό τους τον νεαρό άσο, με την Μπάγερ άλλωστε να έχει την ευκαιρία να τον τσεκάρει τρεις φορές φέτος από κοντά στα παιχνίδια της με τους Πειραιώτες.
Ο Ολυμπιακός έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη των απαιτήσεών του, ξεκινώντας τις όποιες συζητήσεις από τα 35-40 εκατ. ευρώ όπως αναφέρεται, γεγονός που θα μπορούσε να κάνει το πιθανό deal να αγγίξει ακόμα και τα 50 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.