Ευκαιρία τετράδας για τον Παναθηναϊκό, μάχη κορυφής για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα της Stoiximan Super League, με τα φώτα να πέφτουν στη Λεωφόρο όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Άρη, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να δοκιμάζονται σε Βόλο και Σέρρες και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης.

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πρώτη χρονικά αναμέτρηση στις Σέρρες (16:00, Novasports Prime), με τον τοπικό Πανσερραϊκό να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Απόλυτο must win κόντρα στον ουραγό για τους Ερυθρόλευκους που ψάχνουν αντίδραση μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό τους και θέλουν να προσπεράσουν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στις 17:30 (Cosmote Sport 2) η πρωτοπόρος ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό το οποίο θα μετατραπεί σε... Νέα Φιλαδέλφεια, αφού το παιχνίδι είναι sold out και στις εξέδρες θα βρίσκονται περί τους 20.000 φίλους της Ένωσης! Με τέρμα τα γκάζια η Ένωση μετά την τεσσάρα επί του Λεβαδειακού, ψάχνει το απόλυτο έως το τέλος του πρωταθλήματος, ενώ οι Θεσσαλοί έρχονται από σειρά άσχημων αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά φέτος να γκρεμιστούν από την οκτάδα.

Επικίνδυνο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που φιλοξενεί τον προτελευταίο Αστέρα Aktor (19:00, Novasports Prime). Με τα γνωστά -πολλά- προβλήματα απουσιών ο Δικέφαλος και την κόπωση από το παιχνίδι με τη Θέλτα, ψάχνει πάση θυσία την επιστροφή του στις νίκες μετά και την γκέλα στη Λάρισα, ώστε να διατηρήσει την επαφή του με την κορυφή. Με την πλάτη στον τοίχο οι Αρκάδες που θέλουν να μειώσουν την απόσταση από τη γραμμή σωτηρίας.

Το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής διεξάγεται στη Λεωφόρο (20:00, Cosmote Sport 1). Με ανεβασμένη ψυχολογία ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση στους "16" του Europa League, θέλει να εκμεταλλευτεί τη νέα χθεσινή απώλεια του Λεβαδειακού και να τον "πιάσει" στην 4η θέση της βαθμολογίας, όπου θα έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ντεμπούτο για τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη ο οποίος θέλει να βάλει τέλος στον αγωνιστικό του κατήφορο και να κάνει την αντεπίθεσή του για την πεντάδα.