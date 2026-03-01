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O Γιαμάλ με το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του «έγραψε» δύο ιστορικά ρεκόρ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Λαμίν Γιαμάλ πρωταγωνίστησε στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Βιγιαρεάλ με 4-1, σημειώνοντας το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, έγινε μάλιστα ο νεότερο παίκτης στον 21ο αιώνα που σημειώνει τρία γκολ σε έναν αγώνα της La Liga, καταφέρνοντας το σε ηλικία 18 ετών και 230 ημερών.

Αυτό όμως δεν ήταν το μόνο ρεκόρ που κατέγραψε ο Γιαμάλ, αφού πλέον μετράει 26 γκολ σε 95 συμμετοχές στην La Liga και έγινε ο νεότερος παίκτης που σημειώνει αυτή την επίδοση στα Top-5 πρωταθλήματα.

O Γιαμάλ με το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του «έγραψε» δύο ιστορικά ρεκόρ