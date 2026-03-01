O Γιαμάλ με το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του «έγραψε» δύο ιστορικά ρεκόρ

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, έγινε μάλιστα ο νεότερο παίκτης στον 21ο αιώνα που σημειώνει τρία γκολ σε έναν αγώνα της La Liga, καταφέρνοντας το σε ηλικία 18 ετών και 230 ημερών.

Αυτό όμως δεν ήταν το μόνο ρεκόρ που κατέγραψε ο Γιαμάλ, αφού πλέον μετράει 26 γκολ σε 95 συμμετοχές στην La Liga και έγινε ο νεότερος παίκτης που σημειώνει αυτή την επίδοση στα Top-5 πρωταθλήματα.

25 - #Barcelona winger Lamine Yamal has scored 26 goals in 95 matches in @LaLigaEN , becoming the first player to reach 25 goals before turning 19 in Europe's top five leagues in the 21st century. Magician. pic.twitter.com/J4euENeU8y

1 - Youngest players to score their first hat-trick in @LaLigaEn in the 21st century:



18 years and 230 days - LAMINE YAMAL today vs Villarreal

19 years and 6 days - Gio dos Santos vs Murcia in May 2008

19 years and 125 days - Santi Mina vs Rayo Vallecano in April 2015



Gold. pic.twitter.com/ZffYyeDAep