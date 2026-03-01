Ο Κέιν ισοφάρισε επίδοση που κρατούσε 25 χρόνια!

Ο Άγγλος στράικερ, πρωταγωνίστησε και στη νίκη επί της Ντόρτμουντ στο μεγάλο ντέρμπι του γερμανικού ποδοσφαίρου, σκοράροντας δύο γκολ, με τον Κέιν να ισοφαρίζει και μια επίδοση που κρατούσε 25 χρόνια!
Συγκεκριμένα, αυτό ήταν το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στην Bundesliga που ο έμπειρο επιθετικός σκοράρει πάνω από ένα γκολ, κάτι που το έχουν καταφέρει μόνο άλλοι δύο ποδοσφαιριστές στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Ο Λόταρ Έμεριχ με την φανέλα της Ντόρτμουντ το 1967 και ο Τόμισλαβ Μάριτς της Βόλφσμπουργκ το 2001.
4 - Harry Kane has scored multiple goals in his fourth Bundesliga match in a row –a joint Bundesliga record, previously only achieved by Dortmund’s Lothar Emmerich in 1967 and Wolfsburg's Tomislav Maric in 2001. Feat. pic.twitter.com/suht439JKD— OptaFranz (@OptaFranz) February 28, 2026