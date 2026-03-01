Ο Κέιν ισοφάρισε επίδοση που κρατούσε 25 χρόνια!

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις με την φανέλα της Μπάγερν, αποτελώντας τον απόλυτο «μπομπέρ» των Βαυαρών.

Ο Άγγλος στράικερ, πρωταγωνίστησε και στη νίκη επί της Ντόρτμουντ στο μεγάλο ντέρμπι του γερμανικού ποδοσφαίρου, σκοράροντας δύο γκολ, με τον Κέιν να ισοφαρίζει και μια επίδοση που κρατούσε 25 χρόνια!

Συγκεκριμένα, αυτό ήταν το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στην Bundesliga που ο έμπειρο επιθετικός σκοράρει πάνω από ένα γκολ, κάτι που το έχουν καταφέρει μόνο άλλοι δύο ποδοσφαιριστές στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ο Λόταρ Έμεριχ με την φανέλα της Ντόρτμουντ το 1967 και ο Τόμισλαβ Μάριτς της Βόλφσμπουργκ το 2001.