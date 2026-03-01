Βιλαχοάνα: «Αν εκλεγώ θα κάνω τα πάντα για να φέρω τον Κέιν στην Μπαρτσελόνα»

Πλησιάζουν οι εκλογές για την προεδρία της Μπαρτσελόνα (15/3) και οι υποψήφιοι προσπαθούν να πείσουν τα μέλη της ομάδας, υποσχόμενοι μεγάλες μεταγραφές.

Ο Μαρκ Κίρια, υποσχέθηκε να πάρει πίσω στην ομάδα τον Λιονέλ Μέσι, ενώ θα επιδιώξει την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ αν επικρατήσει στις εκλογές, με τον Βίκτορ Φοντ να ποντάρει κι αυτός στη σχέση του με τον Μέσι.

Εκτός από τους Κίρια και Φοντ την προεδρία της Μπάρτσα θα διεκδικήσουν επίσης οι Ζοάν Λαπόρτα, Ζοάν Καμπρούμπι και Χαβιέ Βιλαχοάνα, με τον τελευταίο να επανέρχεται στην υπόσχεση του για την απόκτηση του Χάρι Κέιν.

Ο 52χρονος πολιτικός μηχανικός, που έχει μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες στη Βαρκελόνη και είχε φορέσει τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» για τρία χρόνια (1991-94), μίλησε στο ESPN και ανέφερε ξανά το όνομα του Άγγλου σταρ της Μπάγερν Μονάχου:

«Η ομάδα χρειάζεται έναν φορ σαν τον Κέιν, καθώς αναμένεται να φύγει ο Λεβαντόφσκι. Αν εκλεγώ θα κάνω τα πάντα για να τον πάρω στην ομάδα. Τα μέλη πρέπει να ξέρουν πως με εμένα πρόεδρο η ομάδα θα φέρει τον Χάρι Κέιν», τόνισε ξανά ο Καταλανός επιχειρηματίας για τον Άγγλο φορ.