Το Ιράν απειλεί με αποχώρηση από το Mundial που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ!

Οι βομβαρδισμοί από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, φέρνουν δραματικές εξελίξεις και στο επερχόμενο Mundial που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν, σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης της Εθνικής ομάδας της χώρας από το Mundial, λόγω των βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ, οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια και πολιτικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση αποχώρησης από το Mundial.

Ο Ταζ, μάλιστα ανέφερε ότι η οριστική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια αθλητικά όργανα της χώρας, με τις τελευταίες εξελίξεις να έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και στην FIFA.