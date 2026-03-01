Οι οπαδοί της Λιντς αποδοκίμασαν την διακοπή λόγω Ραμαζανιού και ο Γουαρντιόλα ζήτησε «σεβασμό»

H Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από την έδρα της Λιντς επικρατώντας με 0-1, ωστόσο ένα περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου οι Αϊτ Νουρί και Μάρμους να «σπάσουν» τη νηστεία του Ραμαζανιού, για να φάνε κάτι και να πιούν λίγο νερό.

Οι οπαδοί της Λιντς, ωστόσο μόλις εμφανίστηκε το σχετικό μήνυμα στις οθόνες του γηπέδου, αποδοκίμασαν έντονα, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Πεπ Γκουαρντιόλα στη συνέντευξη Τύπου.

«Είναι ένας μοντέρνος κόσμος, έτσι δεν είναι; Σεβαστείτε τις θρησκείες, σεβαστείτε την ποικιλομορφία, αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ο κανονισμός, δεν το λέμε εμείς, η λίγκα είπε “ΟΚ, μπορείτε να το κάνετε για ένα ή δύο λεπτά”.

Το θέμα είναι, μπορούν να το κάνουν; Ποιο είναι το πρόβλημα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καταλανός προπονητής, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για τις αποδοκιμασίες των οπαδών της Λιντς.