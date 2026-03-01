Μπαρτσελόνα: Ξέφυγε ο Λαπόρτα με άσεμνη χειρονομία (vid)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ισπανία η άσεμνη χειρονομία που έκανε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα στην διάρκεια της αναμέτρησης με την Βιγιαρεάλ.

Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 4-1, ωστόσο ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα που σε λίγες ημέρες θα διεκδικήσει εκ νέου το χρίσμα, έκλεψε αρνητικά τις εντυπώσεις.

Στη διάρκεια ενός συνθήματος των οπαδών της Μπαρτσελόνα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» τον Λαπόρτα να κάνει μια άσεμνη χειρονομία, προκαλώντας αντιδράσεις.