Μπάκου: «Το γκολ μου ήταν ένα restart, κάθε βαθμός μετράει πλέον»

Ο Μακανά Μπάκου, μετά τη νίκη του Ατρόμητου επί του Παναιτωλικού, ανέφερε ότι το γκολ του θα λειτουργήσει ως ένα restart για τους Περιστεριώτες, τονίζοντας ότι κάθε βαθμός είναι σημαντικός μέχρι το τέλος της regular season.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί του Παναιτωλικού: «Ελπίζουμε αυτό το γκολ να είναι ένα restart. Θέλουμε να κάνουμε τους οπαδούς που έρχονται εδώ πολύ χαρούμενους και στη συνέχεια».

Για το αν ανεβαίνει ο πήχης: «Κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη. Τώρα είναι πολύ σημαντική περίοδος, κάθε βαθμός μετράει που τελειώνει η κανονική περίοδος».

Για το γκολ του: «Εκείνη τη στιγμή έχει να κάνει με το ένστικτο. Το είχα εκείνη τη στιγμή και κινήθηκα προς την μπάλα. Ήταν πολύ καλή και η επέμβαση από τον Μίχορλ».

Για την απόκρουση πέναλτι: «Δεν είχα, δυστυχώς, τη στιγμή να του πω κάτι κατ’ ιδίαν, αλλά ήταν πολύ σημαντική και κρίσιμη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχε τη στιγμή του και βοήθησε για τη νίκη».

Αν τον βόλεψε καλύτερα η θέση που έπαιξε, με τον Τσούμπερ να είναι από τα δεξιά: «Πρέπει να είμαστε προσαρμοστικοί κατά τη διάρκεια του ματς. Σήμερα το καταφέραμε κατά τη διάρκεια του αγώνα και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό».