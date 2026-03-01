Ο Άλβαρεζ χάρισε το τρίποντο στην Ατλέτικο Μαδρίτης

H Aτλέτικο Μαδρίτης αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία να διασπάσει την στιβαρή άμυνα της Οβιέδο, με τους γηπεδούχους να αντέχουν μέχρι και το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Σε εκείνο το σημείο ο Χουλιάν Άλβαρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και λύτρωσε την Ατλέτικο Μαδρίτης, που πανηγύρισε ένα τρίποντο που την φέρνει ακόμη πιο κοντά στο Champions League της νέας σεζόν.
Αντίθετα, η κατάσταση έχει δυσκολέψει αρκετά για την Οβιέδο, που παραμένει στην ζώνη του υποβιβασμού και η υπόθεση παραμονή έχει δυσκολέψει αρκετά πλέον.