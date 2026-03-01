Ο Άλβαρεζ χάρισε το τρίποντο στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Το «buzzer beater» του Χούλιαν Άλβαρεζ στο 90'+4 έκρινε την αναμέτρηση στο «Νουέβο Κάρλος Ταρτιέρε», χαρίζοντας στην Ατλέτικο Μαδρίτης το «διπλό» επί της ουραγού, Οβιέδο, με 1-0.

H Aτλέτικο Μαδρίτης αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία να διασπάσει την στιβαρή άμυνα της Οβιέδο, με τους γηπεδούχους να αντέχουν μέχρι και το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Σε εκείνο το σημείο ο Χουλιάν Άλβαρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και λύτρωσε την Ατλέτικο Μαδρίτης, που πανηγύρισε ένα τρίποντο που την φέρνει ακόμη πιο κοντά στο Champions League της νέας σεζόν.

Αντίθετα, η κατάσταση έχει δυσκολέψει αρκετά για την Οβιέδο, που παραμένει στην ζώνη του υποβιβασμού και η υπόθεση παραμονή έχει δυσκολέψει αρκετά πλέον.