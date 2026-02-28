Επέστρεψε στη θαλπωρή της Serie A η Ίντερ, που μετά το στραπάτσο στο Champions League, επικράτησε 2-0 της Τζένοα στο Meazza και… χάθηκε στους 13 βαθμούς από την Μίλαν με αγώνα περισσότερο.

Στο 17’ είχε την πρώτη ευκαιρία η Ίντερ όταν ο Μπίλοου έκανε δύσκολη επέμβαση στο αριστερό βολέ του Μπονί και στο 26’ είχε δοκάρι μετά το μακρινό σουτ του Μχιταριάν στο οριζόντιο. Στο 30’ ο Ολλανδός keeper της Τζένοα έβαλε νέο stop στον Μπονί, αυτή τη φορά σε πλασέ από κοντά μετά τη σέντρα του Μπαρέλα, όμως στο 32’ δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Ο Μχιταριάν με ψηλοκρεμαστή πάσα πέρασε την μπάλα πάνω από την άμυνα στην κίνηση του Ντιμάρκο και ο αριστερός μπακ-χαφ με βολέ στην απέναντι γωνία συνέχισε την τρελή φόρμα του γράφοντας το 1-0. Αυτό, έμεινε για το πρώτο μέρος αφού στο 38’ ο Μπαρέλα, φάτσα με την εστία, δεν βρήκε στόχο με κεφαλιά.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι έπαιξαν πιο συντηρητικά αφού οι δυνάμεις τελείωναν, όμως στο 70’ «καθάρισαν» το ματς. Σε εκείνο το σημείο ο Λουίς Ενρίκε είχε σουτ στο δοκάρι, στην εξέλιξη της φάσης έκανε ο ίδιος τη σέντρα, η μπάλα πήγε στο χέρι του Αμορίμ και το πέναλτι δόθηκε για να σκοράρει ο Τσαλχάνογλου από τα 11 βήματα. Το 2-0 έμεινε μέχρι το φινάλε αφού στο 80’, στην καλύτερη ευκαιρία της Τζένοα, ο Έλερτσον με κεφαλιά δεν βρήκε στόχο και στο 82’ ο Ακάντζι δεν… κατάφερε να βάλει αυτογκόλ.