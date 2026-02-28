Λέτο: «Αυτή η σημαντική νίκη μας δίνει ώθηση»

Ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπαστιάν Λέτο μίλησε μετά και τη νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό (1-0), τονίζοντας πως αυτή ήταν πολύ σημαντική και που θα τους δώσει ώθηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το αν ήταν νίκη παραμονής:

«Είναι μία πολύ μεγάλη και σημαντική νίκη, που μας δίνει μία πολύ μεγάλη ώθηση. Ο Λεβαδειακός είναι μία εξαιρετική ομάδα και έχει παίξει πολύ όμορφα μέσα στη σεζόν και τα έχει πάει περίφημα. Κάποιες φορές δεν έχει σημασία το πως παίζεις, αλλά το τελικό αποτέλεσμα.

Συγχαρητήρια στους παίκτες μου που πάλεψαν μέχρι το τέλος και έδωσαν το 100%. Είναι πολύ σημαντικό το πως προσπαθούν όλα αυτά τα παιδιά αυτό το χρονικό διάστημα. Είδαμε παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής το τελευταίο διάστημα και πραγματικά τα έδωσαν όλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν αυτοπεποίθηση και πίστη και να συνεχίζουν να παλεύουν σκληρά.

Ήταν εδώ η σύζυγος και η κόρη μου που έχει σήμερα τα γενέθλια της. Σήμερα θα πανηγυρίσουμε και αύριο θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας».