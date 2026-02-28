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Έτσι έφτασε στη νίκη η Κηφισιά απέναντι στον Λεβαδειακό (vid)

Ποδόσφαιρο
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Οι καλύτερες στιγμές και το γκολ της Κηφισιάς που της χάρισε το τρίποντο κόντρα στον Λεβαδειακό, για την 23η αγωνιστική της Super League.

Τα στιγμιότυπα:

Έτσι έφτασε στη νίκη η Κηφισιά απέναντι στον Λεβαδειακό (vid)