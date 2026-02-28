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Η εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς Ραμίρεζ που απέκρουσε την μπάλα με τις γροθιές.

Η φάση:

Η εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον (vid)