Η εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον (vid)

Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς Ραμίρεζ που απέκρουσε την μπάλα με τις γροθιές.

Η φάση: