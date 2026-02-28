Μεντιλίμπαρ: «Χορηγήσαμε αποχή δέκα ημερών στον Ποντένσε»

O Xοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της NOVA ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό (1/3, 16:00) και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ποντένσε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε το Champions League και πως πλέον υπάρχει μόνο το πρωτάθλημα:

“To Champions League ολοκληρώθηκε για εμάς, όπως και το Κύπελλο Ελλάδας, οπότε συγκεντρωνόμαστε απόλυτα στο pρωτάθλημα. Παίζουμε με τον Πανσερραϊκό, που τον βλέπουμε στην τελευταία θέση, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα είναι ένα δύσκολο ματς, καθώς πρόκειται για μία ομάδα που σε κάθε ματς είναι υποχρεωμένη να μαζεύει βαθμούς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε καλό παιχνίδι, με την κατάλληλη νοοτροπία, τώρα που αγωνιζόμαστε μόνο σε μια διοργάνωση. Αν παίξουμε καλά, είναι σίγουρο πως μπορούμε να κερδίσουμε”.

Για την κατάσταση των παικτών και του Ποντένσε:

“Ο Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε, του χορηγήσαμε 10 μέρες αποχής, για να επιστρέψει όπως πρέπει. Ελπίζουμε πως θα είναι έτοιμος με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα προπονήθηκε την Πέμπτη και η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να είναι καλύτερη η προπόνηση, το ματς θα το προετοιμάσουμε στην προπόνηση του Σαββάτου”.

Για το πόσο διαφορετικό θα δούμε τον Ολυμπιακό, μετά το τέλος των συνεχόμενων αγώνων:

“Θεωρητικά είναι καλό, καθώς προετοιμάζεις καλύτερα ένα ματς και δεν αντιμετωπίζεις προβλήματα φυσικής κατάστασης και τραυματισμών. Πολλές φορές βέβαια όταν παίζεις περισσότερα παιχνίδια, έχεις μεγαλύτερο κίνητρο, στις μεγάλες ομάδες αρέσει να έχουν πολλά παιχνίδια και διαφορετικές υποχρεώσεις, λιγότερες προπονήσεις και περισσότερα ματς.

Επομένως μένει να δούμε αν θα προσαρμοστούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Μένει λίγος χρόνος και λίγα παιχνίδια μέχρι το τέλος, πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι στην προετοιμασία κάθε ματς. Θεωρητικά είναι καλό, ας το δούμε και στην πράξη”.

Για την άνοδο του Ολυμπιακού στην κατάταξη της UEFA και τι σημαίνει για τη δουλειά του και της διοίκησης:

“Απ’ την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, είπα πως πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από οποιονδήποτε δουλεύει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας, το status, τους ποδοσφαιριστές, λίγο πολύ όλα να βελτιωθούν. Ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας για να ανέβει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι καλό και νιώθω πολύ χαρούμενος που ο Ολυμπιακός προσπέρασε τόσες θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια”.