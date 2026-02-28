Oριστικό: Το VAR θα ελέγχει τις αποβολές με δεύτερη κίτρινη κάρτα!

Στην 140ή Ετήσια Γενική Συνέλευσή του, το The International Football Association Board (The IFAB) ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση του ρυθμού των αγώνων και στη μείωση της καθυστέρησης χρόνου σε όλο το ποδόσφαιρο.

Όπως ανακοινώθηκε οι αλλαγές αυτές, που θα εφαρμοστούν στο FIFA World Cup 2026 και σε όλες τις άλλες διοργανώσεις, ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των εμπλεκόμενων φορέων της ποδοσφαιρικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των παγκοσμίως αντιπροσωπευτικών συμβουλευτικών επιτροπών του IFAB, για πρακτικά εργαλεία προστασίας του καθαρού χρόνου παιχνιδιού.

Πλάγια άουτ και ελεύθερα βολέ τέρματος

Βασιζόμενη στην περσινή, ευρέως αποδεκτή αλλαγή στους κανονισμούς, που απέτρεψε τους τερματοφύλακες από το να κρατούν την μπάλα για υπερβολικό χρονικό διάστημα, αποφασίστηκε η επέκταση της αρχής της αντίστροφης μέτρησης και στα πλάγια άουτ και στα ελεύθερα βολέ τέρματος.

Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι ένα πλάγιο άουτ ή ένα ελεύθερο βολέ τέρματος καθυστερεί υπερβολικά ή εκτελείται σκόπιμα με καθυστέρηση, θα ξεκινά οπτική αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων. Αν η μπάλα δεν τεθεί σε παιχνίδι με τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, το πλάγιο άουτ θα απονέμεται στην αντίπαλη ομάδα, ενώ σε περίπτωση καθυστερημένου ελεύθερου βολέ τέρματος θα καταλογίζεται κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Αλλαγές παικτών με χρονικό όριο

Για την περαιτέρω ομαλοποίηση της ροής του αγώνα, οι παίκτες που αντικαθίστανται πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο εντός 10 δευτερολέπτων από την εμφάνιση της πινακίδας αλλαγής ή, όπου δεν χρησιμοποιείται πινακίδα, με το σήμα του διαιτητή. Αν ο παίκτης δεν αποχωρήσει εντός του χρονικού αυτού ορίου, οφείλει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο ο αντικαταστάτης δεν θα επιτρέπεται να εισέλθει πριν από την πρώτη διακοπή μετά την πάροδο ενός λεπτού αγωνιστικού χρόνου (με συνεχή μέτρηση).

Παροχή ιατρικής φροντίδας και αξιολόγηση εκτός αγωνιστικού χώρου

Όταν ένας παίκτης λαμβάνει ιατρική αξιολόγηση εντός αγωνιστικού χώρου για τραυματισμό ή όταν ο τραυματισμός του προκαλεί διακοπή του παιχνιδιού, θα πρέπει να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο και να παραμένει εκτός για ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα (με συνεχή μέτρηση χρόνου).

Εξελίξεις στο πρωτόκολλο του συστήματος VAR

Όσον αφορά το πρωτόκολλο του συστήματος VAR, το IFAB ενέκρινε τρεις προσαρμογές.

Όπου υπάρχει σαφής ένδειξη, το VAR θα επιτρέπεται πλέον να ελέγχει και να επανεξετάζει:

A) κόκκινες κάρτες που προκύπτουν από προφανώς λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα

B) λανθασμένη ταυτοποίηση, όταν ο διαιτητής τιμωρεί λανθασμένα ομάδα για παράβαση που οδηγεί σε κόκκινη ή κίτρινη κάρτα σε λάθος παίκτη

Διοργανώσεις μπορούν να επιτρέπουν στο VAR να επανεξετάζει σαφώς λανθασμένα καταλογισμένο κόρνερ, εφόσον ο έλεγχος μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα και χωρίς να καθυστερήσει η επανέναρξη.

Το IFAB συμφώνησε επίσης να διεξαχθούν δοκιμές για την περαιτέρω αξιολόγηση τακτικών καθυστερήσεων λόγω τραυματισμών από τερματοφύλακες και να προταθούν επιλογές αποτροπής αυτής της συμπεριφοράς.

Κανονισμοί Παιχνιδιού 2026/27

Επιπλέον, η επόμενη έκδοση των Κανονισμών του Παιχνιδιού, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 (με δυνατότητα πρόωρης εφαρμογής για διοργανώσεις που ξεκινούν πριν από την ημερομηνία αυτή), θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Κανόνας 3 (Οι Παίκτες): Ο αριθμός των επιτρεπόμενων αλλαγών σε διεθνείς φιλικούς αγώνες ανδρών κατηγορίας «Α» αυξάνεται σε οκτώ· οι δύο ομάδες μπορούν να συμφωνήσουν σε περαιτέρω αύξηση έως το μέγιστο των έντεκα.

Κανόνας 4 (Ο Εξοπλισμός του Παίκτη): Μη επικίνδυνα αντικείμενα θα επιτρέπονται εφόσον είναι καλυμμένα με ασφάλεια και σωστά στερεωμένα.

Κανόνας 5 (Ο Διαιτητής): Κάμερες σώματος διαιτητή (τοποθετημένες στο στήθος ή στο κεφάλι) μπορούν να χρησιμοποιούνται κατ’ επιλογήν της διοργάνωσης, η οποία θα παρέχει τον εξοπλισμό και θα ελέγχει τη χρήση του οπτικού υλικού.

Κανόνας 8 (Έναρξη και Επανέναρξη Παιχνιδιού): Διευκρίνιση ότι η μπάλα θα αφήνεται στην ομάδα που θα είχε ή θα διατηρούσε την κατοχή αν το παιχνίδι δεν είχε διακοπεί.

Κανόνας 10 (Καθορισμός Αποτελέσματος Αγώνα) και κανόνας 14 (Εκτέλεση Πέναλτι): Ενσωμάτωση της διευκρίνισης της εγκυκλίου 31 (Ιούνιος 2025) σχετικά με ακούσιο «διπλό άγγιγμα» από τον εκτελεστή πέναλτι.

Κανόνας 12 (Παραβάσεις και Ανάρμοστη Συμπεριφορά): Όταν ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα σε παράβαση που αφορά στέρηση προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος και σημειώνεται γκολ, ο παραβάτης παίκτης δεν θα παρατηρείται, καθώς η παράβαση δεν απέτρεψε την επίτευξη τέρματος.