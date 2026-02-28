Το πανέμορφο βίντεο του Ηρακλή για την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία (vid)

Το εντυπωσιακό video του Ηρακλή μετά και την επιστροφή του στη Super League, στο οποίο απεικονίζεται ο Ημίθεος να αγκαλιάζει τον Λευκό Πύργο και χιλιάδες οπαδούς να πανηγυρίζουν.

Οι «Κυανόλευκοι» επέστρεψαν στην Α' Εθνική μετά από εννιά χρόνια, αφού η νίκη τους απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας σε συνδυασμό την ισοπαλία της Νίκης Βόλους κόντρα στον Αστέρα Aktor τους έδωσαν το πολυπόθητο εισιτήριο της ανόδου.

Μετά και το φινάλε της αναμέτρησης αναρτήθηκε ένα εκπληκτικό video από την ΠΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 13 δευτερολέπτων, στο οποίο εμφανίζεται ο Ημίθεος να αγκαλιάζει τον Λευκό Πύργο και τη Θεσσαλονίκη πλημμυρισμένη από οπαδούς του Ηρακλή να πανηγυρίζουν.

Το σχετικό βίντεο;