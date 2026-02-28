ΑΕΚ στον κόσμο: «Κανένα καπνογόνο, κανένα αντικείμενο, καμιά κροτίδα ή φωτοβολίδα»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε καλεί τον κόσμο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας στον κυριακάτικο αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Από την Ένωση τονίζεται, πως τα μέτρα ασφαλείας είναι ανάλογα με αυτά στους εντός έδρας αγώνες και βρίσκεται σε λειτουργία και υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ το κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας.

Επίσημο το sold out: Πάνω από 20.000 φίλοι της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό - Εξαντλήθηκαν και τα έξτρα εισιτήρια!



«Κανένα καπνογόνο, κανένα αντικείμενο, καμιά κροτίδα ή φωτοβολίδα. Προστατέψτε την ΑΕΚ, αλλά και τους εαυτούς σας», αναφέρει ο Δικέφαλος και καταλήγει σημειώνοντας πως η προσέλευση στο γήπεδο θα πρέπει να γίνει το νωρίτερο δυνατό με τις πόρτες στο Πανθεσσαλικό να ανοίγουν στις 14.30.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο Βόλο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον τοπικό Βόλο Ν.Π.Σ. την Κυριακή (1/3, 17.30), πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας.



Λόγω του γεγονότος πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, καθώς τα εισιτήρια που εκδόθηκαν έχουν εξαντληθεί, τονίζουμε την ανάγκη να φροντίσουν όλοι να προσέλθουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το νωρίτερο δυνατό.



Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 14.30. Οι κάτοχοι εισιτηρίων για τον αγώνα θα πρέπει να φροντίσουν να προσέλθουν στο γήπεδο από την συγκεκριμένη ώρα. Με πάνω από 20 χιλιάδες φιλάθλους να πρόκειται να δώσουν το παρών στο γήπεδο, για την εύρυθμη είσοδο όλων, η προσέλευση το νωρίτερο δυνατό είναι απαραίτητη.



Το ίδιο απαραίτητο είναι και το πνεύμα συνεργασίας με τις αρμόδιες για την τήρηση της τάξης Αρχές.



Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να προσεγγίσει κανείς που δεν θα είναι κάτοχος εισιτηρίου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι.



Τα μέτρα ασφαλείας είναι ανάλογα με αυτά στους εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ. Σε λειτουργία και υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ θα είναι και το κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας.



Κανένα καπνογόνο, κανένα αντικείμενο, καμιά κροτίδα ή φωτοβολίδα. Προστατέψτε την ΑΕΚ, αλλά και τους εαυτούς σας.