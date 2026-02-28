«Λευκή» ισοπαλία υπό το βλέμμα του Μπενίτεθ για τις Κ19 Παναθηναϊκού και Άρη

Παναθηναϊκός και Άρης έμειναν στο 0-0 στο Κορωπί, σε ένα παιχνίδι το οποίο παρακολούθησε και ο Ράφα Μπενίτεθ.

Η Κ19 του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε τον Άρη για την 23η αγωνιστική του Πρωταθλήματος, με τους «πράσινους» να έχουν γενικά την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να μην καταφέρνουν να πάρουν τη νίκη.

Στο 10ο λεπτό ο Ιωάννου έκανε την ατομική ενέργεια αλλά σημάδεψε δίπλα από το δοκάρι, ενώ μετά από 3 λεπτά ο Τερζής έχασε άλλη μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο η καλύτερη στιγμή άνηκε και πάλι στο «Τριφύλλι», με το απευθείας φάουλ του Ζέκα που πέρασε ελάχιστα άουτ στο 65’. Μέχρι το σφύριγμα της λήξης δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Αξίζει να αναφερθεί πως το ματς παρακολούθησαν και οι Μπενίτεθ, Κορόνα, Κοτσόλης και Φύσσας.

Παναθηναϊκός: Καψαλιάρης, Σκαρλατίδης (85’ Κουρουνιώτης), Βύντρα, Καλοσκάμης, Δημακόπουλος (60’ Καρούζος), Ζέκα, Μαρκεζίνης (60’ Θεοχάρης), Ιωάννου, Μπόκος (75’ Ανδριώτης), Τερζής (75’ Σώκος), Νεμπής.

Άρης: Ατρείδης, Ιντρίζι, Παπαδόπουλος, Καμτσής, Σιταράς, Μαυρόπουλος, Σουγιολτσής, Παπασαραφιάνος, Καραμανλής, Κοντονικολάου, Παλούκης.