Άρης: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Γρηγορίου - Άσχημα μαντάτα για Γένσεν

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τα νέα για τον τραυματισμό του Φρέντρικ Γένσεν να μην είναι καθόλου θετικά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με την προπόνηση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο (πρόγραμμα ενεργοποίησης) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (01/03, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς ή βρίσκονται σε διαδικασία επανένταξης ακολούθησαν και σήμερα τα προγράμματά τους.

Σε ό,τι αφορά τον Φρέντρικ Γένσεν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων ο διεθνής Φιλανδός μέσος υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον δεξί προσαγωγό και ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας.

* Η αποστολή της ομάδας μας θα πετάξει το απόγευμα για την Αθήνα.