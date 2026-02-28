«Αποχαιρετούν» ΠΑΣ και Καμπανιακός, ούτε τώρα η Νίκη Βόλου

Ξεκάθαρα είναι πλέον τα πράγματα στην υπόθεση παραμονή στη Super League 2, με τους ΠΑΣ και Καμπανιακό να «αποχαιρετούν» - Ούτε τον Αστέρα Β η Νίκη Βόλου.

Η 3η αγωνιστική των play off και play out ξεκαθάρισε αρκετά την κατάσταση τόσο στην υπόθεση άνοδος, όσο και στην παραμονή στην κατηγορία.

Όσον αφορά τα play off, η Νίκη Βόλου βρέθηκε πίσω στο σκορ στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β με γκολ του Γραμμένου στο 45ο λεπτό και το γκολ του Λουκίνα στο 57' δεν ήταν αρκετό για την ανατροπή. Τελικό 1-1 λοιπόν, με τους φιλοξενούμενους να μην εκμεταλλεύονται το 0-0 στο ντέρμπι στην Καρδίτσα και να παραμένουν στο -7 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ο οποίος ανέβηκε και μαθηματικά στη Super League 1.

Στο «Ανθή Καραγιάννη» της Καβάλας, ο τοπικός ΑΟΚ είχε εύκολο έργο απέναντι στον ταλαιπωρημένο ΠΑΣ Γιάννενα. Μόλις στο 1ο λεπτό ο Γαβριηλίδης άνοιξε το σκορ, ενώ ο Σιφναίος στο 44ο λεπτό «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του για το 2-0. Στο 72ο λεπτό ο Κοντονίκος αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη, με τους Ηπειρώτες να ολοκληρώνουν τον αγώνα με δέκα παίκτες και τον Γαβριηλίδη να διαμορφώνει το τελικό 3-0.

Ο Μακεδονικός στη Χαλάστρα κέρδισε και πήρε μαζί του στη Γ Εθνική τον Καμπανιακό μετά το 1-2. Στο 43’ ο Μωυσίδης έβγαλε την σέντρα και ο Δερμιτζάκης με προβολή από το ύψος της του πέναλτι έκανε το 1-0, ενώ οι πράσινοι ισοφάρισαν στο τελικό 1-1 με καταπληκτικό γκολ του Σαραγιώτη. Το τελικό 1-2 διαμόρφωσε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων με γκολ του Βερχόβεν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:

3η αγωνιστική:

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής 0-1

Αστέρας Β - Νίκη Βόλου 1-1

Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννενα 3-0

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β 1-0

Καμπανιακός - Μακεδονικός 1-2

Επόμενη (4η) αγωνιστική:

(7-8/3) Αστέρας Β - Ηρακλής

(7-8/3) Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας

(7-8/3) ΠΑΟΚ Β - Καμπανιακός

(7-8/3) ΠΑΣ Γιάννενα - Νέστος Χρυσούπολης

(7-8/3) Μακεδονικός - Καβάλα

Η Βαθμολογία:

Ηρακλής 31 βαθμοί Νίκη Βόλου 22 βαθμοί Αναγέννηση Καρδίτσας 21 βαθμοί Aστέρας Β 20 βαθμοί