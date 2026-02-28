«Αποχαιρετούν» ΠΑΣ και Καμπανιακός, ούτε τώρα η Νίκη Βόλου

Η 3η αγωνιστική των play off και play out ξεκαθάρισε αρκετά την κατάσταση τόσο στην υπόθεση άνοδος, όσο και στην παραμονή στην κατηγορία.
Όσον αφορά τα play off, η Νίκη Βόλου βρέθηκε πίσω στο σκορ στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β με γκολ του Γραμμένου στο 45ο λεπτό και το γκολ του Λουκίνα στο 57' δεν ήταν αρκετό για την ανατροπή. Τελικό 1-1 λοιπόν, με τους φιλοξενούμενους να μην εκμεταλλεύονται το 0-0 στο ντέρμπι στην Καρδίτσα και να παραμένουν στο -7 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ο οποίος ανέβηκε και μαθηματικά στη Super League 1.
Στο «Ανθή Καραγιάννη» της Καβάλας, ο τοπικός ΑΟΚ είχε εύκολο έργο απέναντι στον ταλαιπωρημένο ΠΑΣ Γιάννενα. Μόλις στο 1ο λεπτό ο Γαβριηλίδης άνοιξε το σκορ, ενώ ο Σιφναίος στο 44ο λεπτό «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του για το 2-0. Στο 72ο λεπτό ο Κοντονίκος αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη, με τους Ηπειρώτες να ολοκληρώνουν τον αγώνα με δέκα παίκτες και τον Γαβριηλίδη να διαμορφώνει το τελικό 3-0.
Ο Μακεδονικός στη Χαλάστρα κέρδισε και πήρε μαζί του στη Γ Εθνική τον Καμπανιακό μετά το 1-2. Στο 43’ ο Μωυσίδης έβγαλε την σέντρα και ο Δερμιτζάκης με προβολή από το ύψος της του πέναλτι έκανε το 1-0, ενώ οι πράσινοι ισοφάρισαν στο τελικό 1-1 με καταπληκτικό γκολ του Σαραγιώτη. Το τελικό 1-2 διαμόρφωσε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων με γκολ του Βερχόβεν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:
3η αγωνιστική:
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής 0-1
- Αστέρας Β - Νίκη Βόλου 1-1
- Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννενα 3-0
- Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β 1-0
- Καμπανιακός - Μακεδονικός 1-2
Επόμενη (4η) αγωνιστική:
- (7-8/3) Αστέρας Β - Ηρακλής
- (7-8/3) Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας
- (7-8/3) ΠΑΟΚ Β - Καμπανιακός
- (7-8/3) ΠΑΣ Γιάννενα - Νέστος Χρυσούπολης
- (7-8/3) Μακεδονικός - Καβάλα
Η Βαθμολογία:
- Ηρακλής 31 βαθμοί
- Νίκη Βόλου 22 βαθμοί
- Αναγέννηση Καρδίτσας 21 βαθμοί
- Aστέρας Β 20 βαθμοί
- ΠΑΟΚ Β 18 βαθμοί
- Καβάλα 16 βαθμοί
- Νέστος Χρυσούπολης 16 βαθμοί
- Καμπανιακός 10 βαθμοί
- ΠΑΣ Γιάννενα 8 βαθμοί
- Μακεδονικός 6 βαθμοί