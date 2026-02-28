Νίκη για την Κ15 του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανσερραϊκό

Το νικηφόρο σερί της συνέχισε η ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε με 2-0 του Πανσερραϊκού εντός έδρας για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League K15.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες με τους Κοτρομαγιά και Βασιλόπουλο.

Το σκορ για τον Ολυμπιακό άνοιξε στο 30′ ο Αθανασόπουλος, ο οποίος έπειτα από την πάσα του Βιδάλη νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι έγινε πιο «σκληρό» με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να κυριαρχήσει στο χώρο του κέντρου και να γίνει απειλητικός κυρίως από τον άξονα.

Το τελικό 2-0 για την ομάδα του Τάσου Πάντου διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Φλέγγας με όμορφο τελείωμα.

Επόμενο παιχνίδι για την Κ15 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Πάντος): Λεωβάρις, Παππάς (68′ Τριανταφυλλίδης), Τσαμπέλης, Βιδάλης, Σιδηρόπουλος, Μπέτσικας, Τζεβελέκος, Κυριακού (68′ Ζόχιος), Αθανασόπουλος (50′ Τσαβούρογλου), Κοτρομαγιάς (58′ Φλέγγας), Βασιλόπουλος (58′ Σαϊτάνης).

Πανσερραϊκός: Τσόνογλου, Δεμίρης, Ανδρεανίδης, Φολόκης, Πιπιλακίδης, Παντελιάδης, Λαμπάκης, Στεφανίδης, Σιάπκας, Αγγελάκης, Ράλλης.