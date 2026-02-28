Ταμπόρδα: «Έχουμε μια καλή σχέση με τον Τετέι μέσα στο γήπεδο»

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε για την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη αλλά και την καλή του συνεργασία με τον Ανδρέα Τετέι.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός τόνισε ότι η πρόκριση στους «16» του Europa League θα δώσει ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας με τον Άρη είναι σαν τελικός για τους «πράσινους».

Όσον αφορά την σχέση που έχει αναπτύξει με τον Ανδρέα Τετέι μέσα στο γήπεδο, εξέφρασε την επιθυμία του αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο καρποφόρα.

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στην εκπομπή «SportShow» της Cosmote TV, στα πλαίσια του pre-game της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Πήρατε μια πολύ μεγάλη πρόκριση και περάσατε μια διαδικασία που σας ανέβασε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία μετά τα καλά παιχνίδια που έχετε κάνει τις τελευταίες ημέρες. Αυτό θεωρείς πως θα σας βοηθήσει πολύ σ’ αυτή την πολύ σημαντική τριάδα αγώνων στο Πρωτάθλημα;

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρόκριση την οποία αξίζαμε και μας έδωσε τη δυνατότητα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αδιαμφισβήτητα θα μας δώσει ακόμη καλύτερη ψυχολογία για τους αγώνες του Πρωταθλήματος».

Aντιμετωπίζετε τον Άρη, μια ομάδα την οποία αποκλείσατε στο Κύπελλο. Έχοντας λοιπόν πρόσφατη εικόνα του αντιπάλου, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε για να πάρετε τη νίκη;

«Γνωρίζουμε πως έχουμε έναν δύσκολο αντίπαλο ν’ αντιμετωπίσουμε. Θα δούμε και αυτόν τον αγώνα σαν τελικό, όπως και τους επόμενους με στόχο να μπούμε στην πρώτη τετράδα. Αυτός είναι ουσιαστικά ο σκοπός μας».

Στα τελευταία παιχνίδια αγωνίζεσαι μονίμως δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή και έχεις αρχίσει να δημιουργείς κάποιους κώδικες συνεργασίας με τον Τετέι. Πιστεύεις πως αυτή η ποδοσφαιρική σχέση που έχετε φτιάξει στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να βελτιωθεί;

«Ναι, αναμφίβολα. Βέβαια δεν είναι πολλοί οι αγώνες στους οποίους έχει συμβεί να είμαστε μαζί, αλλά σε όσους αγώνες έχουμε παίξει νομίζω πως πήγαμε καλά. Έχουμε μια καλή σχέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πιστεύω πως αυτή θα συνεχιστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο καρποφόρα».