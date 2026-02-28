Ολυμπιακός: Άνετη νίκη για τους Έφηβους κόντρα στον Πανσερραϊκό

Εύκολη νίκη πήρε η ομάδα Εφήβων του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανσερραϊκό, καθώς επιβλήθηκε με 4-0 εντός έδρας για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League K17.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε στο 20ό λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαζαρίδη για το 1-0.

Λίγο πριν από το φινάλε του ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν και δεύτερο γκολ, με τον Πιέρρο στο 42′ να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 2-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου συνέχισε να πιέζει ψηλά και να ψάχνει και άλλα γκολ. Στο 83′ ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 με τον Αγγελόπουλο, ενώ το τελικό 4-0 σημείωσε ο Λαζαρίδης στο 88′.

Επόμενος αγώνας για την Κ17 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αβραάμ Παπαδόπουλος): Μπράνης, Μ. Καλπακίδης, Τσαλαπατανάκης, Δημόπουλος, Γούσιος, Παπαγεωργίου (70′ Αθανασίου), Παναγόπουλος (70′ Χρηστίδης), Διαμάντης (60′ Μωυσιάδης), Λαζαρίδης, Μούχαλης (80′ Αγγελόπουλος), Πιέρρος (60′ Σεφερλής).

Πανσερραϊκός (Σ. Κωφίδης): Μητρούσης, Κερεμίτσης, Μπέλτσης, Μόμτσιος, Παπαμαρίνου, Κόγιας, Τιτόκης, Δεμίρης, Τσιλιγγίρης, Γεωργιάδης, Κουμπαγιώτης.