Άρσεναλ vs. Σίτι: «Μάχη» με ξεκάθαρο φαβορί…

Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι τα δίνουν όλα στην τελική ευθεία της σεζόν, σε μια «μάχη» που έχει ένα ξεκάθαρο φαβορί για κάθε οπτική…

Λίγο πριν μείνουν με μονοψήφιο αριθμό αγώνων, η «μάχη» ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μάντσεστερ Σίτι για τον τίτλο στην Premier League γίνεται όλο και πιο σκληρή. Μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν και για άλλες ομάδες, όμως, είπαμε, τέτοιο «θαύμα» δεν θα έκανε ούτε η Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι. Οι Gunners έχουν αυτή τη στιγμή το +5, οι Cityzens έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο και οι ουδέτεροι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια τεράστια ματσάρα μεταξύ τους, το Σάββατο 18 Απριλίου [17:00].

Μέχρι τότε όμως, υπάρχει μέλλον και κάθε τρίποντο είναι πολύτιμο καθώς μπαίνουμε σε ένα σπάνιο φινάλε στη σεζόν. Ήδη, οι δύο έχουν κάνει κάτι ιστορικό, για πρώτη φορά ever, δύο αγγλικές θα βρίσκονται μέσα στη διεκδίκηση του quadruple τον Μάρτιο αφού στις 22 του μήνα θα παίξουν στον τελικό του League Cup. Έμαθαν αντίπαλο για τους «16» του Champions League, είναι στους «16» και στο Κύπελλο, Με την Μάνσφιλντ away η Άρσεναλ, πιο δύκολα, με την Νιούκαστλ εκτός η Σίτι.

Σωματική αλλά και πνευματική κόντρα είναι αυτή μεταξύ τους, με το σύνολο του Μίκελ Αρτέτα να νιώθει ίσως λίγο περισσότερο βάρος στο ψυχολογικό κομμάτι. Είναι τα 22 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, είναι οι 3 σερί 2ες θέσεις, είναι ότι σε κάποιες στιγμές στη Live-βαθμολογία βρέθηκε ακόμα και στο +9, όταν για παράδειγμα η Σίτι έχανε 1-0 μέχρι το 84’ από την Λίβερπουλ στο Anfield. Αν οι Πολίτες πάρουν το ματς με την Κρίσταλ Πάλας, είναι στο -2 έχοντας καλύψει «τεράστια» απόσταση.

Το supercomputer της Opta λέει 84% υπέρ της Άρσεναλ, όμως το ποσοστό αυτό μάλλον δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα που ζούμε εμείς και το feeling που υπάρχει για τον «πόλεμο» που ακολουθεί. Πιθανότατα γιατί το μηχάνημα δεν μπορεί να «νιώσει» όλα τα γύρω-γύρω πέρα από τα δεδομένα που αναλύει εξάγοντας ψυχρά έναν αριθμό. Οι Λονδρέζοι βρίσκονται στην κορυφή εδώ και 152 μέρες, όμως παραμένει εντελώς στην κόψη σε ποια πλευρά θα κάτσει η κούπα του πρωταθλητή.

Όπως συμβαίνει στις ομάδες που κατακτούν την κορυφή, η άμυνα είναι φέτος το όπλο των Gunners. Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, δεν υπάρχει άλλο club στις top-5 λίγκες της Ευρώπης που να επιτρέπει μόλις 0.67xG-against ανά 90 λεπτά. Ίδιος προπονητής για 6 χρόνια, μηχανισμός, χαρακτηριστικά επιλογής παικτών, βάθος στον πάγκο, όλα αυτά έχουν κάνει την Άρσεναλ να αντέχει στο Νο1 τόσο μακριά μέσα στη σεζόν και τους αντιπάλους να προσπαθούν να βρουν τρόπο να διασπάσουν τον άριστα στημένο σχηματισμό της.

Πέρα από την άμυνα, η ένταση και το physicality που βγάζει στις δύο περιοχές, τα σεμιναριακά στημένα, όλα είναι για τον Αρτέτα συστατικά διεκδικήτριας του τίτλου. Η Άρσεναλ είναι συμπαγής, στοιβαρή. Δείχνει κάτι που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε από προπονητές όπως Μουρίνιο, Σιμεόνε, Κόντε. Μπορεί να κυριαρχεί ακόμα και στα διαστήματα που δεν έχει την μπάλα. Στα top πρωταθλήματα καμία άλλη δεν έχει 19 γκολ από στημένες φάσεις. Πάνω από το 1/3 των τερμάτων στην PL έχουν έρθει έτσι.

Είπαμε, είναι έως αστείο το 16% που δίνει ο υπολογιστής στην ομάδα που έχει κατακτήσει τα 6 από τα τελευταία 8 πρωταθλήματα στην Αγγλία. Δεν θα πέσει κανείς από την καρέκλα του αν ο Πεπ Γκουαρδιόλα το κάνει ξανά, δεν είναι τόσο μακριά τα χρόνια που χρειαζόταν να κλείσει τη σεζόν με 12+ νίκες και το έκανε και το σήκωνε. Οι fans της Λίβερπουλ το έχουν ζήσει αυτό, τώρα μπορεί να το ζήσουν και αυτοί της Άρσεναλ.

Στο παρελθόν, η Σίτι έχει γράψει ανάλογο σερί όχι, μία ούτε δύο αλλά 5 φορές! Μιλάμε για ένα αδιανότητο στατιστικό, που μάλλον δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που του αξίζει αφού οι Πολίτες έχουν καταγράψει 12, 12, 15, 15 και 18 [!!!] σερί νίκες στην Premier League, ένα πραγματικό cheat-code που μπορεί να κρίνει τον τίτλο. Και το χειρότερο για την Άρσεναλ είναι ότι το ξέρει πως ο συγκεκριμένος αντίπαλος το έχει κάνει τόσες φορές και μπορεί να το ξανακάνει.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο απλό, όμως έχει συμβεί με τον ίδιο προπονητή ξανά και ξανά. Το finish-the-job είναι πολύ… Μάντσεστερ Σίτι, το ξέρει, το κάνει για πρωινό. Ακόμα και ματς την τελευταία αγωνιστική από 0-2 ημίχρονο γύρισε και το σήκωσε αν και οφείλουμε να πούμε ότι εκείνη η ομάδα είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Το κλείσιμο της σεζόν είναι το δυνατό σημείο των Cityzens σε αντίθεση με την Άρσεναλ, που έχει σαφώς χαμηλότερη συγκομιδή στο ίδιο διάστημα.

Η Σίτι, δεν αποτελεί ακόμα, ιστορικά, μεγαλύτερο club από την Άρσεναλ, όμως τον αιώνα που ζούμε, είναι εκείνη που βρίσκεται σε legend status κόντρα στους Gunners. Ο Ντοναρούμα βγάζει, οι μεταγραφές του Ιανουάριου, Γκουέχι και Σεμένιο, έδωσαν turbo-boost σαν να ήταν από πάντα στο Etihad. Έχοντας το know-how, ο Πεπ ελπίζει ότι ο «μαθητής» Αρτέτα θα πάρει ένα σκληρό μάθημα στο φινάλε…