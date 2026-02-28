Νίκη η Κ19 της ΑΕΚ στον Βόλο με γκολ στο φινάλε

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τζαμαλή νίκησε η Κ19 της ΑΕΚ τον Βόλο με 1-0.

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Βόλο ΝΠΣ σε αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2025-26 στο Στάδιο «Όλγα Βασδέκη».

Ο αγώνας κρίθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Τζαμαλής, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα. Είχε προηγηθεί ένα 90λεπτο χωρίς πολύ μεγάλες συγκινήσεις και με λίγες καλές χαμένες ευκαιρίες από τις δύο ομάδες.

ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Μαρτόπουλος, Σαμουργασίδης, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος (73' Ζούλιας) Χριστακόπουλος, Παλαιολόγου, Γκολφίνος, Πόριαζης (88' Τζαμαλής) Βλιώρας (61' Θωμάκος).