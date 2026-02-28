Tuttosport: «Η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση Καρέτσα»

Στο μεταγραφικό προσκήνιο παραμένει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με το όνομά του να απασχολεί κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους ενόψει καλοκαιριού - Η αναφορά του Tuttosport για τον Έλληνα σταρ.

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Tuttosport, η Μίλαν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του νεαρού άσου της Γκενκ και ετοιμάζεται να μπει στη μάχη για την απόκτησή του.

Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται πως ο ανταγωνισμός αναμένεται έντονος, καθώς στο «κυνήγι» φέρονται να βρίσκονται επίσης η Μάντσεστερ Σίτι και η Λειψία.

Ωστόσο, για να προχωρήσει η υπόθεση, οι «ροσονέρι» θα πρέπει να επενδύσουν σημαντικό ποσό, καθώς η τιμή εκκίνησης για τον Έλληνα διεθνή εκτιμάται πως ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ένα νούμερο που αποτυπώνει τόσο τη δυναμική του παίκτη όσο και τις απαιτήσεις της Γκενκ ενόψει πιθανής διαπραγμάτευσης.