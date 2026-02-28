Τρέλα στην Μπέτις ενόψει του ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω από 20.000 οπαδοί στην προπόνηση (vid)

Πάνω από 20.000 οπαδοί της Μπέτις βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με τη Σεβίλλη.

Για το αυριανό ντέρμπι της Μπέτις με τη Σεβίλλη ζει και αναπνέει όλη η πόλη. Γι’ αυτό πάνω από 20.000 οπαδοί της Μπέτις κατέκλυσαν το γήπεδο στην τελευταία προπόνηση και ζήτησαν από τους παίκτες του Μανουέλ Πελεγκρίνι τη νίκη απέναντι στη μισητή αντίπαλο.

Με σημαίες, κασκόλ, φανέλες, συνθήματα και καπνογόνα, οι οπαδοί δημιούργησαν ατμόσφαιρα αγώνα στην προπόνηση, στην οποία έδωσαν το παρών και μέλη της διοίκησης.