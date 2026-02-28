Μπακασέτας: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γ@μ!μ€νο!» (vid)

Το ξέσπασμα του Τάσου Μπακασέτα μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στην Τσεχία, όπως την κατέγραψε η παρακάμερα της ΠΑΕ.

Ένα βίντεο από όσα δεν είδαμε από το ματς του Παναθηναϊκού στη «Ντούσαν Αρένα» και την πρόκριση της Βικτόρια Πλζεν, δημοσίευσε η ΠΑΕ. Σε αυτό καταγράφονται οι αντιδράσεις των παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί τους μετά τα πέναλτι και την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ολοι δίνουν τα συγχαρητήριά τους σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς, τον Αλμπάν Λαφόν, ενώ ξεχωρίζει το ξέσπασμα του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος τόνισε: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γ@μ!μ€νο!»