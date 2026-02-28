Αναστολή κάθε αγωνιστικής δράσης στο Ισραήλ

Το υπουργείο αθλητισμού του Ισραήλ αποφάσισε την αναστολή κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας στη χώρα.

Η επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν βάζει και τον αθλητισμό στο στόχαστρο. Στο Ισραήλ η μια ομοσπονδία μετά την άλλη ανακοινώνει την αναστολή κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας, τουλάχιστον τις προσεχείς ημέρες, ενώ οι ομάδες ακυρώνουν τις προπονήσεις τους.

Οι αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ αναβλήθηκαν, όπως και οι τελικοί του πόλο, που ήταν προγραμματισμένοι για το διήμερο. Μετά τις ανακοινώσεις των ομοσπονδιών, ακολούθησε απόφαση του υπουργείου αθλητισμού για την αναστολή κάθε δράσης, μέχρι νεοτέρας.

Ήδη ξένοι αθλητές σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο προσπαθούν να βρουν τρόπο να φύγουν από το Ισραήλ, ήδη κάποιοι Αμερικανοί έφυγαν από χθες.

