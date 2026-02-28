Για τις αλλαγές στο VAR αποφασίζει σήμερα η IFAB

Συζητούνται σήμερα στο Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών, η διεύρυνση της χρήσης του VAR και σε άλλες αποφάσεις.

Το VAR έχει μπει για τα καλά στη ζωή του ποδοσφαίρου, αλλά συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για τη βελτίωσή του. Τον τελευταίο χρόνο προστέθηκε το ημιαυτόματο οφσάιντ (SAOT). Το πιο πρόσφατο εργαλείο είναι το Football Video Support (FVS), ένα σύστημα παρόμοιο με το VAR, που εφαρμόζεται στη La Liga 2 και στην Primera RFEF και επιτρέπει στους προπονητές να ζητούν επανεξέταση μιας φάσης

Σήμερα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική «AS», το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών συνεδριάζει για να εξετάσει το ενδεχόμενο διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του VAR σε περιπτώσεις όπου μέχρι σήμερα δεν είχε δικαίωμα παρέμβασης.

Ανάμεσα στις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, είναι η δυνατότητα ελέγχου των δεύτερων κίτρινων καρτών και των κόρνερ.

«Στα αντικειμενικά ζητήματα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν η μπάλα μπει έστω και ένα χιλιοστό μέσα στο τέρμα, όλοι αποδέχονται την απόφαση της μηχανής. Το ίδιο ισχύει και στο τένις για το αν η μπάλα βγήκε έξω. Όταν όμως μπαίνουμε στο πεδίο της ερμηνείας, τα πράγματα αλλάζουν», εξήγησε ο πρώην Ισπανός διαιτητής.

Όπως επισήμανε, ακόμη και το οφσάιντ δεν είναι πάντα απόλυτα αντικειμενικό, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο διαιτητής καλείται να κρίνει αν ένας παίκτης επηρεάζει τον αντίπαλο οπτικά ή σωματικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία μπορεί να μειώνει τα λάθη, αλλά δεν μπορεί να εξαλείψει την ανθρώπινη κρίση.