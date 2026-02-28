ΑΕΚ: Εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό – Μέχρι τις 14:00 η διάθεσή τους

Μετά από συνεννόηση της ΑΕΚ με τον Βόλο, αποδεσμεύτηκαν κι άλλα εισιτήρια, που ήταν κρατημένα από τους γηπεδούχους και η διάθεσή τους θα γίνει μέχρι σήμερα στις 14:00.

Η τρέλα των φίλων της ΑΕΚ και η δίψα τους να βρεθούν στο Πανθεσσαλικό για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Βόλο, ανάγκασε την ΠΑΕ να έρθει σε νέα συνεννόηση με τους γηπεδούχους, για την αποδέσμευση ενός επιπλέον αριθμού εισιτηρίων, που ήταν κρατημένα για τις δικές τους ανάγκες.

Εξάλλου, όλα τα εισιτήρια που είδαν δοθεί στην ΑΕΚ, εξαντλήθηκαν από χθες.

Η διάθεση του έξτρα αριθμού εισιτηρίων θα γίνει αυστηρά μέχρι σήμερα στις 14:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έπειτα από προσπάθειες της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ και συμφωνία με την ΠΑΕ Βόλος, αποδεσμεύτηκε ένας τελευταίος αριθμός εισιτηρίων για τον αυριανό αγώνα, που είχε μείνει δεσμευμένος από τη γηπεδούχο ομάδα. Τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα τεθούν προς διάθεση ηλεκτρονικά, αυστηρά έως τις 14.00 σήμερα.



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