Κουβεντίδης: «Από σήμερα το μυαλό μας είναι ΜΟΝΟ στο πρωτάθλημα»

Το μήνυμα του Γιώργου Κουβεντίδη για την προσήλωση του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα.

Στο πρωτάθλημα στρέφει την προσοχή του ο ΠΑΟΚ, μετά το τέλος του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του, όπως τόνισε ο διευθυντής επικοινωνίας των «ασπρόμαυρων» Γιώργος Κουβεντίδης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε μία μίνι ανασκόπηση στην ευρωπαϊκή πορεία του «Δικεφάλου του βορρά» τονίζοντας τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές που έζησαν οι φίλοι των «ασπρόμαυρων», ενώ ξεκαθάρισε πως το μυαλό όλων είναι στην κατάκτηση της Super League.

Αναλυτικά:

Το φετινό ευρωπαϊκό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Ζήσαμε μεγάλες βραδιές, δείξαμε για άλλη μια φορά, κόντρα σε σπουδαίες ευρωπαϊκές ομάδες, ότι είμαστε δικαίως κομμάτι της ευρωπαϊκής κεντρικής ποδοσφαιρικής σκηνής.

Από σήμερα το μυαλό μας είναι ΜΟΝΟ στο πρωτάθλημα και όταν έρθει η ώρα του, και στο κύπελλο.

Πάμε, όλοι μαζί, με όπλο της συσπείρωσή μας και την αύρα της γεμάτης Τούμπας, να ζήσουμε κι άλλες μεγάλες στιγμές και να προετοιμάσουμε το επόμενο ευρωπαϊκό μας ταξίδι.

Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα άλλο, πέρα από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.