Βόλος για το ματς με την ΑΕΚ: «Προσέλθετε στο Πανθεσσαλικό όσο τον δυνατόν νωρίτερα»

Ανακοίνωση με οδηγίες για έγκαιρη προσέλευση στο Πανθεσσαλικό εξέδωσε ο Βόλος, ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με την ΑΕΚ, στον οποίο αναμένονται πάνω από 20.000 φίλαθλοι.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει για μία ακόμη φορά ότι τα εισιτήρια του αγώνα Βόλος – ΑΕΚ έχουν εξαντληθεί.

Επίσης, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει του φιλάθλους που θα βρεθούν αύριο Κυριακή, στο Πανθεσσαλικό, ότι οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στη 1.30 μ.μ.. Για το λόγο αυτό τους καλεί να προσέλθουν στο Πανθεσσαλικό στάδιο από τις 2.00 μ.μ., ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός στις θύρες του σταδίου και η είσοδος των φιλάθλων να γίνει σταδιακά και ομαλά.

Οι φίλαθλοι θα πρέπει να δείξουν κατανόηση και να φτάσουν στην εγκατάσταση του Πανθεσσαλικού σταδίου όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι είναι αδύνατόν 20.000 φίλαθλοι να εισέλθουν στις εξέδρες του σταδίου την τελευταία στιγμή,.

Επιπλέον, οι φίλαθλοι των δύο ομάδων θα πρέπει να συνεργαστούν με την Αστυνομία και την εταιρεία security, ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά.

Παράλληλα, καλούμε όλους τους φιλάθλους πριν από την άφιξή τους στην εγκατάσταση του Πανθεσσαλικού σταδίου να έχουν ταυτοποιήσει το εισιτήριο τους στο GOV Wallet.

Η ΠΑΕ Βόλος εύχεται σε όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν αύριο στο Πανθεσσαλικό στάδιο να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα, χωρίς ακρότητες και να αποδείξουν για μία ακόμη φορά ότι μπορούν να συνυπάρξουν φίλαθλοι και των δύο ομάδων.

Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί, ώστε μετά το τέλος της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΚ, νικητής να έχει βγει το ποδόσφαιρο.

