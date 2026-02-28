ΑΕΚ: Αυτά είναι τα διλήμματα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα 

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον κυριακάτικο (1/3) αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό το οποίο αναμένεται να ντυθεί στα «κιτρινόμαυρα» καθώς περίπου 20.000 φίλοι της Ένωσης θα δώσουν το παρών!

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις που παραχώρησε, συνδέοντας την εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου αλλά και το γεγονός πως σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τα λάθη απαγορεύονται, έκανε λόγο για μια αναμέτρηση την οποία η ΑΕΚ έχει την «υποχρέωση» να την κερδίσει και πρόσθεσε πως «πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται».

Είναι φανερό πως ο Σέρβος τεχνικός με αυτή του την τοποθέτηση αλλά και με τα όσα λέει στους παίκτες του όλη την εβδομάδα, θέλει αφενός να κρατήσει χαμηλά την μπάλα και παράλληλα να αντιμετωπιστεί και ο Βόλος με σεβασμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτό άλλωστε είναι και το μυστικό της φετινής ΑΕΚ, ότι αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα παιχνίδια και γι' αυτό επί της ουσίας και μετρά στο πρωτάθλημα μόνο μια απώλεια εκτός προγράμματος αυτή στην Λάρισα. Οι δυο ήττες που έχει υποστεί είναι στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ , ενώ οι άλλες τρεις ισοπαλίες πλην αυτής στο AEL FC Arena, είναι επίσης με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ συν αυτή με τον Άρη στο Χαριλάου, εκεί όπου δεν έχει κερδίσει κανείς.

Με αυτό το σκεπτικό του σεβασμού στον αντίπαλο θα παραταχθεί η ΑΕΚ και στον Βόλο με τον Νίκολιτς ήδη να έχει στείλει το μήνυμα στους παίκτες του. Το θετικό για την ΑΕΚ είναι πως αγωνιστικά προβλήματα, αν εξαιρέσουμε την απουσία του τιμωρημένου Μουκουντί που έχει συμπληρώσει κάρτες, δεν υπάρχουν, ενώ παράλληλα ο προπονητής μετρά δυο σημαντικές επιστροφές, αυτές των Λάζαρου Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Στα της ενδεκάδας, με βάση τις δοκιμές, ο Σέρβος τεχνικός θα διατηρήσει τον σχηματισμό με δύο επιθετικούς (Γιόβιτς-Βάργκα) ωστόσο από εκεί και πέρα υπάρχουν διλήμματα για τρεις θέσεις. Αριστερά στην άμυνα ο Πενράις διεκδικεί φανέλα βασικού μαζί με τον Πήλιο που έχει πάρει σερί ματς, όπως φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Μάνταλος στον άξονα, με το δίδυμο πάντως Μαρίν-Πινέδα να έχει το προβάδισμα. Μεσοεπιθετικά τώρα στις δυο πλευρές, ο Κοϊτά μοιάζει δεδομένο ότι θα ξεκινήσει κι από εκεί και πέρα Λιούμπιτσιτς και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν την άλλη θέση. Αν ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς θα τον δούμε αριστερά και τον Κοϊτά να έρχεται δεξιά, αν ξεκινήσει ο Λιούμπιτσιτς ο Κοϊτά θα μεταφερθεί απέναντι στην φυσική του θέση αριστερά. Όλες οι άλλες θέσεις στην άμυνα είναι δεδομένες, με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τον Ρότα δεξιά και τον Βίντα να παίρνει την θέση του τιμωρημένου Μουκουντί διπλα στον Ρέλβας στα στόπερ.