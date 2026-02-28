Κουαμέ: «Το μυαλό μας είναι μόνο στη νίκη»

Ο Κριστιάν Κουαμέ μίλησε για την έλευση του στον Άρη, στην κάμερα της NOVA και έθεσε τους στόχους του με τα κιτρινόμαυρα

Ο Κριστιάν Κουαμέ μίλησε στη NOVA για τις πρώτες μέρες του στον Άρη και την Ελλάδα, τους στόχους του, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και την συνεργασία με τους Μορόν και Καντεβέρε.

Αναλυτικά όσα είπε:

Πρώτες εντυπώσεις από τον Άρη και την Ελλάδα: «Είναι ένα πρωτάθλημα πολύ δυνατό, υπάρχει ένταση. Μου αρέσει πολύ. Το ίδιο και η πόλη. Ο κόσμος είναι φιλόξενος, μου συμπεριφέρονται ωραία. Και στην ομάδα όλοι οι συμπαίκτες μου με βοηθούν πολύ».

Για το αν του ταιριάζει αγωνιστικά ο Άρης: «Ο πρόεδρος έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι με ήθελε πάρα πολύ στην ομάδα. Ήξερε ότι ερχόμουν από ένα πρωτάθλημα πιο δυνατό απ’ ότι της Ελλάδας, αλλά αυτή η εμπιστοσύνη που μου έδειξε, με έκανε να πάρω αυτή την απόφαση και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα στον Άρη».

Ο προσωπικός στόχος του: «Δεν έχω κάποιον προσωπικό στόχο. Ο στόχος μου είναι πάντα ομαδικός. Θεωρώ ότι εγώ θα βοηθήσω τον Άρη και ο Άρης θα βοηθήσει εμένα».

Για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα. Σε μας υπάρχει η αλλαγή προπονητή, ο οποίος πρέπει να μας μάθει λίγο. Εμείς θα πάμε για τη νίκη γιατί χρειαζόμαστε τους τρεις βαθμούς. Είχαμε τρία αποτελέσματα που δεν κερδίσαμε, οπότε το μυαλό μας είναι μόνο στη νίκη».

Για την συνύπαρξή του στην επίθεση με Μορόν και Καντεβέρε: «Είμαστε σε καλή επικοινωνία, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ο στόχος δεν είναι προσωπικός, αλλά ομαδικός. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, βέβαια όταν δεν σκοράρει κάποιος, δεν είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Έχω άριστη συνεργασία μαζί τους».