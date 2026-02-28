Αρτέτα: «Γνωρίζουμε την σημασία του αγώνα με την Τσέλσι»

O προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το ντέρμπι της ομάδας του με την Τσέλσι, τονίζοντας ότι οι παίκτες του είναι προετοιμασμένοι για αυτή την αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και την ομάδα που θα έχουμε απέναντί μας. Πρέπει απλώς να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να κερδίσουμε το δικαίωμα να τον κερδίσουμε, όπως λέω πάντα.

Αυτό που έκανες πριν από δύο εβδομάδες ή πριν από δύο χρόνια είναι άσχετο, γιατί κάθε παιχνίδι και κάθε συγκυρία είναι διαφορετικά. Οι παίκτες μπορεί να αλλάξουν, η διάθεση της ομάδας μπορεί να είναι διαφορετική. Είμαστε προετοιμασμένοι.

Ας πάμε λοιπόν παιχνίδι με παιχνίδι και ας προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το δικαίωμα να είμαστε εκεί στο τελευταίο στάδιο κάθε διοργάνωσης και μετά θα δούμε τι θα συμβεί».