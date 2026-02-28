Αδιανόητη ατυχία για Καρμπόνι: Υπέστη δεύτερο χιαστό σε διάστημα 16 μηνών!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που ανήκει στην Ίντερ και αγωνίζεται με την μορφή του δανεισμού στην Ρασίνγκ Κλουμπ υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί πόδι και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για ακόμη έξι μήνες
Ο Καρμπόνι πριν από 16 μήνες είχες υποστεί τον ίδιο τραυματισμό, στο αριστερό πόδι, με την κακοδαιμονία να κυνηγάει τον νεαρό ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να ηρεμήσει από τους σοβαρούς τραυματισμούς!
⚠️🇦🇷 Valentín Carboni se ROMPIÓ LOS LIGAMENTOS DE SU RODILLA y estará de baja por lo menos SEIS MESES.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 27, 2026
‼️ Fue en la práctica de hoy y es la 2DA vez que sufre la misma lesión a sus 20 años.
Tremenda noticia para Racing y el fútbol argentino. 💔
Vía @LeandroAdonio. pic.twitter.com/xigkvHVZ37