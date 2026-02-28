Αδιανόητη ατυχία για Καρμπόνι: Υπέστη δεύτερο χιαστό σε διάστημα 16 μηνών!

Απίστευτη ατυχία έχει πλήξει τον 21χρονο μεσοεπιθετικό, που μέσα σε 1,5 χρόνο υπέστη δεύτερη ρήξη χιαστού, αυτή τη φορά στο άλλο του πόδι!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που ανήκει στην Ίντερ και αγωνίζεται με την μορφή του δανεισμού στην Ρασίνγκ Κλουμπ υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί πόδι και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για ακόμη έξι μήνες

Ο Καρμπόνι πριν από 16 μήνες είχες υποστεί τον ίδιο τραυματισμό, στο αριστερό πόδι, με την κακοδαιμονία να κυνηγάει τον νεαρό ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να ηρεμήσει από τους σοβαρούς τραυματισμούς!